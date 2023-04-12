Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

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Матч завершено! Реал здобуває перемогу в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

90' Маунт у штрафному майданчику отримав м'яч і пробивав по воротах, Рюдігер встиг у підкаті зіграти і заблокувати удар.

90' Алаба небезпечно прострілював з лівого флангу, Кепа кулаками перед собою відбив, але Бензема не зміг вдало підставити голову і влучити у порожні ворота.

90' 5 хвилин додав арбітр до першого тайму.

88' Ковачич за зайві розмови також отримує "гірчичник".

87' Карвахаль тепер грубо грає проти Кукурельї, жовта картка для іспанця.

85' Чергова за міна від Карло Анчелотті: Кроос пішов відпочивати, замість нього на полі з'явився Чуамені.

84' Мілітао був змушений зривати контратаку. Жовта каркта для бразильця.

82' Ще одна заміна в складі Реала: замість Модрича на поле вийшов Себальйос.

80' Намагалися в контратаку втікти гравці Челсі, але Алаба вибив м'яч в аут.

79' Асенсіо ще один удар завдавав, повз ворота пройшов м'яч.

77' Маунт грубо влетів по гомілці Карвахаля, усним попередженням обмежився арбітр.

75' Дві заміни від Френка Лемпарда: замість Канте та Сілви на поле вийшли Галлагер та Маунт.

74' ГООООООООЛ! Реал подвоює рахунок у матчі! Модрич розіграв швидко кутовий, Кроос відпасував на Вінісіус, який віддав під удар Асенсіо. Іспанець точно в дотик пробив у нижній кут воріт Челсі.

72' Джеймс подавав з кутового, мадридці вибили м'яч подалі.

71' Подвійна заміна від Карло Анчелотті: замість Родріго та Камавінги на поле вийшли Асенсіо та Родріго.

69' Родріго проривався у карний майданчик, але удар йому нанести не вдалося.

67' Контролюють мадридці м'яч на половині поля суперника, розвивають затяжну позиційну атаку.

65' Подвійна заміна в складі Челсі: замість Стерлінга та Фелікса на поле вийшли Гаверц та Чалоба.

63' Камавінга перехопив контратаку в видовищному підкаті.

61' Низом пробив Алаба під стінкою, але в бік Кепи полетів м'яч.

59' Червона картка в складі Челсі! Родріго втікав один на один з Кепою і Чілвелл перед штрафним майданчиком завалив бразильця. Пряме вилучення

58' Стерлінг намагався поміж двох гравців Реала пройти, але Мілітао заблокував англійця.

56' Канте у центрі поля відібрав м'яч у Вінісіуса, Челсі будує позиційну атаку.

54' Заміна в складі Челсі: замість травмованого Кулібалі на поле вийшов Кукурелья.

52' Кулібалі на газоні опинився і очікує на медичну допомогу.

50' Модрич намагався м'яким ударом поцілити дальню дев'ятку, трошки повз ворота пройшов м'яч.

49' Куртуа класно закидав на Родріго, той намагався втікти від Кулібалі, але програв у боротьбі за м'яч.

48' Фелікс пробивав з-під захисника, м'яч в руках у Куртуа.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується! Реал мінімально веде в рахунку!

43' Вальверде протиснув Фофану і пробивав по воротах, Кепа зафіксував м'яч у руках.

41' Вінісіус втікав у контратаку, однак помилився з подачею. Кепа буде виконувати удар від воріт.

40' Модрич подавав на Алабу, удар австрійця вийшов невдалим.

39' Модрич швидко розіграв кутовий, але до удару справа не дійшла.

37' Джеймс пройшов Камавінгу і прострілював у центр карного майданчика, але Куртуа вчасно склався і забрав снаряд у руки.

35' Бензема наважився на дальній удар. Кепа забрав м'яч у руки.

34' Родріго класно знайшов позицію в штрафному майданчику суперника і пробивав у

32' Карвахаль між ніг прокинув м'яч, але Родріго не зреагував на цей пас.

30' Камавінга прострілив у центр карного майданчика, на передачу француза ніхто не відреагував.

28' Класну атаку гравці Челсі провели, але зміг Куртуа зреагувати на удар, який наносився з близької дистанції.

26' Вінісіус увійшов до штрафного майданчика і намагався пробити повз Кепу. Тьяго Сілва врятував свою команду і вибив м'яч з порожніх воріт.

25' Пішла подача з корнера, захисники Реала відбиваються.

23' Стерлінг класно прорвався по флангу і заробив кутовий для своєї команди.

21' ГОООООООЛ! Реал виходить вперед! Карвахаль виконав закидання на Вінісіуса, той скинув на Бензему, який у порожні ворота покотив м'яч.

18' Вінісіус увірвався у карний майданчик і віддав вже у падінні невдалий простріл.

17' Вальверде пробивав з дальньої дистанції - повз ворота пройшов м'яч.

16' У штрафному майданчику впав Вінісіус, свисток арбітра промовчав.

14' Мілітао виграв швидкісне протистояння в Канте і відпасував назад на Куртуа.

12' Бензема пробивав з досить близької відстані і влучив у Кепу.

10' Фофана збив Вінісіуса доволі грубо на фланзі, за що отримав жовту картку.

8' Пішла небезпечна подача, але удар пройшов повз ворота.

6' Стерлінг заробив небезпечний штрафний на фланзі. Жовта картка для Камавінги.

4' Мілітао перехопив небезпечний простріл від Фелікса.

3' Фелікс втікав сам на сам з Куртуа, однак завозився з м'ячем і пробив у бельгійця. Кутовий для лондонців.

2' Намагався Родріго накрутити кількох захисників на фланзі, але втратив він м'яч.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Склади команд:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінґа, Кроос, Модрич, Вальверде, Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Рюдігер, Діас.

Челсі: Арісабалага, Джеймс, Сілва, Кулібалі, Фофана, Чілвелл, Енцо, Ковачич, Канте, Фелікс, Стерлінг

Запасні: Менді, Пулішич, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлагер, Аспілікуета, Гаверц, Кукурелья.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал Андрій Луніна вдома зіграє з Челсі Михайла Мудрика.

Матч відбудеться у середу, 12 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.