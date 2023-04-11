Бенфіка поступилася Інтеру в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка вдома програла Інтеру у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь команди з Італії.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, перший матч

11 квітня

Бенфіка (Португалія) - Інтер (Італія) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Барелла, 0:2 - 82 Лукаку

Бенфіка: Влаходімос, Жілберту, А. Сілва, Морату, Грімальдо, Шикінью, Флорентіну, Жоау Маріу, Рафа Сілва, Аурснес, Рамуш

Інтер: Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Думфріс, Барелла, Брозович, Мхітарян, Дімарко, Лаутаро Мартінес, Джеко

Попередження: А. Сілва 22 - Брозович 50, Джеко 83 (за межами поля)