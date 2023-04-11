Манчестер Сіті - Баварія: відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Наставники Манчестер Сіті та Баварії визначилися зі стартовими складами на перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке, Родрі, Гюндоган, Бернарду, де Брюйне, Ґріліш, Голанд

Запасні: Ортега, Карсон, Серхіо Гомес, Вокер, Лапорт, Палмер, Льюїс, Філліпс, Перроне, Марез, Альварес

Баварія: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс, Кімміх, Ґорецка, Коман, Мусіала, Сане, Ґнабрі

Запасні: Ульрайх, Шенк, Блінд, Канселу, Тель, Станишич, Мазрауї, Сарр, Мане, Гравенберх, Мюллер

Зустріч розпочнеться о 22.00.