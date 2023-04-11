Жіноча молодіжка WU-19 зіграла внічию з Ісландією та вибула до Ліги B

Джерело - Чемпіон.

11 квітня молодіжна жіноча збірна України WU-19 поєдинком проти Ісландії завершила свій виступ у другому раунді відбору Євро-2023 WU-19.

У попередніх матчах групи А5, поєдинки якої приймала Данія, підопічні Валерія Паламарчука поступилися Швеції (0:5) та команді господарок (1:5). Українська збірна, на жаль, достроково втратила прописку в Лізі А, а в останньому матчі квартету зустрічалася з Ісландією, яка, навпаки, у ранзі переможця групи гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи.

Поєдинок проходив у місті Брондбю. Ісландки повели в рахунку на 31-й хвилині, проте перед самою перервою українки відігралися завдяки влучному удару Молодюк. У другому таймі Молодюк відзначилася вдруге, проте суперниці дуже швидко відновили рівновагу. У підсумку матч завершився нічиєю - 2:2, тож українські дівчата набрали один заліковий пункт.

Наступний сезон молодіжна жіноча збірна України WU-19 розпочне в Лізі В. Жеребкування першого раунду відбору Євро-2024 WU-19 відбудеться 16 червня.

Євро-2023 WU-19

Другий раунд відбору

Група А5

3 тур, 11 квітня

Ісландія WU-19 - Україна WU-19 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 31 Хедінсдоттір, 1:1 - 45 Молодюк, 1:2 - 57 Молодюк, 2:2 - 60 Йорундсдоттір

Ісландія WU-19: Магнусдоттір, Х’яртардоттір, Петурсдоттір, Хйорварсдоттір, Свейнсдоттір (Асторсдоттір, 86), Хедінсдоттір, Сігтрюггсдоттір (Кріст’янсдоттір, 46), Гудмундсдоттір (Сігурйонсдоттір, 46), Хейдарсдоттір, Торвардардоттір (Агустсдоттір, 46), Йорундсдоттір (Оскарсдоттір, 66).

Україна WU-19: Дуднік, Греса, Борисюк, Бондаренко, Невар, Янєва (Сербук, 75), Талеб, Семків, Радіонова (Дуб, 85), Глущенко, Молодюк.

Попередження: Хедінсдоттір, 90+3 – Борисюк, 46, Греса, 59.

Підсумкова таблиця: