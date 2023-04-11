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Хавбек Ювентуса посварився з Аллегрі

Паредес має конфлікт з наставником
Сьогодні 22:40 147 0
Хавбек Ювентуса посварився з Аллегрі
#ПСЖ, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Леандро Паредес і головний тренер команди Массімільяно Аллегрі посварилися в роздягальні після відкритого тренування команди. 

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Причина конфлікту - Паредес незадоволений кількістю ігрової практики, яку він отримує в Турині. Після сварки 28-річний аргентинець був відсутній на командній вечері з сім'ями гравців.

Паредес виступає за Ювентус на правах оренди до кінця нинішнього сезону, права на гравця належать ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Леандро Паредес влітку залишить Ювентус та повернеться у ПСЖ.

У нинішньому сезоні на рахунку хавбека 1 асист у 26 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

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