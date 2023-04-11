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Зустрічай чвертьфінали єврокубків на Volia TV!

Сьогодні 12:10 234 0
Зустрічай чвертьфінали єврокубків на Volia TV!

Джерело - Чемпіон.

Єврокубки повертаються із найзапеклішими протистояннями! Після майже місячної перерви на матчі збірних − топові європейські змагання: Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференцій повертаються зі стадією чвертьфіналів.

На цьому етапі прохідних суперників вже точно не залишилось, на нас чекають виключно безкомпромісні та запеклі протистояння між грандами європейського футболу. Зокрема вже у вівторок свій перший матч на стадії 1/4 Ліги чемпіонів зіграють діючі чемпіони Англії та Німеччини – мюнхенська "Баварія" та "Манчестер Сіті", а вже в середу у Мадриді поміряються силами місцевий "Реал" та лондонський "Челсі", у складі якого грає українець – Михайло Мудрик. Наступного ж дня пройдуть баталії Ліги Європи. Що подарують нам матчі за участі "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" та інших топових команд? Також у цей день пройдуть аналогічні матчі Ліги Конференцій.

Тож дивись топовий європейський футбол на Volia TV, що є одним із двох майданчиків, де транслюються канали MEGOGO Футбол, на яких можна легально та без перерв на рекламу подивитись матчі єврокубків УЄФА. Також на Volia TV можна подивитись найвідоміші футбольні чемпіонати Англії, Іспанії, Німеччини, Франції та чемпіонат України.

Насолодитись трансляціями усіх цих матчів можна за допомогою двох популярних тарифів від Volia, що принесуть неймовірну насолоду кожному справжньому футбольному фану.

За 199 грн/міс. Нові абоненти отримують пакет онлайн-ТБ "Спортивний" та можливість переглядати топові футбольні трансляції через онлайн-додаток Volia TV на смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або Android TV. Більше того, ви зможете робити це на трьох екранах одночасно у будь-якому куточку України.

А для ще більшої вигоди є тариф "Світ спорту", який включає швидкісний інтернет до 100 Мб/сек., доступ до всіх перелічених спортивних трансляцій без перерви на рекламу і понад 100 топових українських телеканалів. І все це за 299 грн/міс. за перші пів року користування для нових абонентів.

Тож насолоджуйтесь топовим європейським футболом разом з Volia!

Довідка

Volia – провідний національній провайдер телекомунікаційних послуг для домашніх абонентів. Компанія надає послуги високошвидкісного інтернету, інтерактивного телебачення з доступом до понад 150 найпопулярніших українських і зарубіжних телеканалів та доступу до одного з найбільших в Україні медіасервісів Volia TV, що налічує понад 20 000 топових фільмів, серіалів і ТБ-шоу від провідних світових та вітчизняних студій, зокрема: Disney, Paramount, 20th Century Studios, DreamWorks, Pixar, Sony, Warner Bros., Discovery та Film.ua. Також, за угодою із сервісом Megogo, Volia TV є одним із двох майданчиків, де транслюються канали MEGOGO Футбол, на яких можна легально подивитись матчі єврокубків УЄФА.

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