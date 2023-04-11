В УЄФА назвали дату жеребкування фінального раунду Євро-2024

Церемонія відбудеться 2 грудня в Ельбській філармонії у Гамбурзі

В УЄФА визначили дату жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2024 в Німеччині.

Церемонія пройде 2 грудня в Ельбській філармонії в Гамбурзі. Збірна Німеччини посяде першу позицію в групі А й візьме участь у матчі-відкритті на "Арені Мюнхен" 14 червня 2024 року. У підсумку жеребкування 24 найкращі європейські збірні будуть розподілені по шести групах.

Продаж квитків на поєдинки фінальної стадії Євро-2024 розпочнеться у День німецької єдності – 3 жовтня 2023 року, повідомив голова UEFA Events SA Мартін Каллен.

Євро-2024 проходитиме в Німеччині в червні та липні 2024 року. Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.

Німеччина як країна-господар отримала ліцензію учасника автоматично. Ще 23 перепустки розігрують 53 збірні у відбірковому турнірі в період із березня до листопада 2023 року (20 перепусток) та в матчах плей-оф у березні 2024 року (останні 3 перепустки).