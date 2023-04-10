Кін: Арсенал має бути задоволений одним очком в матчі проти Ліверпуля

Рой Кін підсумував матч Ліверпуль - Арсенал

Арсенал повинний бути задоволений нічиєю з Ліверпулем у матчі 30 туру АПЛ.

Про це розповів колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін в ефірі Sky Sports.

"Є щось дивне в тому, що ти обороняєшся і тримаєшся останні 15-20 хвилин, а Ліверпуль грає перед Копом. Це надзвичайно складно – енергія стадіону, історія клубу.

Я думаю, Арсенал має бути задоволений очком. Сіті повернув контроль над ситуацією, але це чудовий момент", – сказав Кін.

Раніше легенда Ліверпуля знищив Зінченка після матчу АПЛ.