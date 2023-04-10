Судаков назвав свою ціль у Шахтарі

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков хоче виграти з командою чемпіонат України.

Про це розповів сам футболіст.

"В такому клубі я завжди радий перебувати, віддаватись йому. Поспілкувались з Дарійо Cрною, Сергієм Анатолійовичем Палкіним. Вони запропонували нові умови, і я погодився. Всі раді. Працюємо далі.

Насамперед, я хочу принести команді якомога більше користі. Маю свої цілі, свої амбіції і хочу досягти їх разом з Шахтарем. Передусім, хочу стати чемпіоном України. Це зараз найголовніша ціль. Грати в Лізі чемпіонів забивати голи, віддавати асисти", – зазначив Судаков.