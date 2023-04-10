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Барселона запланувала трансфер нападника

Барселона хоче підписати ще одного форварда
Сьогодні 16:57 249 0
Барселона запланувала трансфер нападника
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

У літнє трансферне вікно головною метою Барселони буде, без сумнівів, Ліонель Мессі, однак крім аргентинця клуб активно шукатиме форварда.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Вважається, що після повернення в Барселону Мессі не гратиме на вістрі атаки, його опустять глибше, можливо, навіть у півзахист.

При цьому Хаві має намір підписати ще одного форварда, який зможе замінювати Роберта Левандовського. І зараз у шорт-листі каталонців лише два імені.

Насамперед клуб розглядає варіант із П'єром-Емеріком Обамеянгом, також Барселона активно веде переговори з 18-річним Вітором Роке з Атлетіко Паранаенсе.

Матеу Алемані та Йорді Кройф минулого тижня зустрічалися з представниками молодого нападника. Єдине, що може стати на заваді угоді - цінник гравця, якого бразильський клуб оцінює в 40 млн євро.

Раніше Барселона та Дембеле призупинили переговори щодо контракту.

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