Атлетіко переграв Райо Вальєкано, Бетіс поступився Кадісу: результати 28 туру Ла-Ліги

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Відбулися матчі 28-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
28 тур, 9 квітня
Вальядолід - Мальорка 3:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Кіке, 1:1 - 53 Мурікі, 1:2 - 58 Морланес, 2:2 - 68 Амалла, 3:2 - 86 Мончу, 3:3 - 90+4 Мурікі (пен)
Бетіс - Кадіс 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Алькарас (пен), 0:2 - 59 Де ла Флор
Альмерія - Валенсія 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Мелеро, 2:0 - 58 Бабіч, 2:1 - 61 Кастільєхо
Райо Вальєкано - Атлетіко 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 22 Моліна, 0:2 - 24 Ермосо, 1:2 - 85 Гарсія