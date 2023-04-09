Альмерія перемогла Валенсію, Бетіс поступився Кадісу: результати 28 туру Ла-Ліги

Результати 28 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 28-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

28 тур, 9 квітня

Вальядолід - Мальорка 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Кіке, 1:1 - 53 Мурікі, 1:2 - 58 Морланес, 2:2 - 68 Амалла, 3:2 - 86 Мончу, 3:3 - 90+4 Мурікі (пен)

Бетіс - Кадіс 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Алькарас (пен), 0:2 - 59 Де ла Флор

Альмерія - Валенсія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Мелеро, 2:0 - 58 Бабіч, 2:1 - 61 Кастільєхо

Сьогодні, 09 квітня, відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Райо Вальєкано - Атлетіко