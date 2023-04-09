Монако зіграв внічию з Нантом, Ренн поступився Ліону: результати матчів Ліги 1

У чемпіонаті Франції відбувся один поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 30-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

30 тур, 9 квітня

Ліон - Ренн 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Гуірі, 1:1 - 60 Толіссо, 2:1 - 68 Лаказетт, 3:1 - 79 Барцола

Аяччо - Осер 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 3 Туре, 0:2 - 6 Да Коста, 0:3 - 45+1 Альфонс (автогол)

Монпельє - Тулуза 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Даллінга, 0:2 - 85 Чайбі, 1:2 - 88 Вахі

Реймс - Брест 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Де Мелу, 1:1 - 90+1 Балогун

Труа - Клермон 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 27 Чам, 0:2 - 30 Гастьєн

Нант - Монако 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Дісасі, 0:2 - 30 Матазо, 1:2 - 65 Мостафа, 2:2 - 78 Бла

У чемпіонаті Франції відбудеться ще один матч:

21:45 Лор'ян - Марсель