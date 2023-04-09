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Зінченко: Енфілд - особливе місце, де ніколи не знаєш, що може статися

Українець прокоментував майбутній матч у 30-у турі АПЛ
Сьогодні 12:50 210 0
Зінченко: Енфілд - особливе місце, де ніколи не знаєш, що може статися
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Ліверпуль

Джерело - Sky Sports.

Ліверпуль може стати небезпекою для Арсенала в матчі 30-го туру АПЛ.

Про це розповів захисник лондонців Олександр Зінченко.

"Наразі ми не дивимося на турнірну таблицю. Ми просто намагаємося зосередитись на нашій грі. Всі знають, наскільки небезпечний Ліверпуль. Це чудова команда, і не має значення, де вони зараз у таблиці. Кожен матч із Ліверпулем - це грандіозна гра для всіх, особливо на Енфілді. Це особливе місце, де ніколи не знаєш, що може статися", - сказав Зінченко.

Матч Ліверпуль - Арсенал відбудеться сьогодні, 9 квітня, о 18:30 за київським часом.

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