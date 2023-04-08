Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону, Борнмут здолав Лестер: результати матчів 30 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 квітня, у 30-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося вісім матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ

30 тур, 8 квітня

Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Мактоміней, 2:0 - 71 Марсьяль

Український захисник Віталій Миколенко відіграв другий тайм у складі Евертона.

Астон Вілла - Ноттінгем 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Траоре, 2:0 - 90+5 Воткінс

Брентфорд - Ньюкасл 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Тоні (пен), 1:1 - 54 Рая (авт), 1:2 - 61 Ісак

Вулвергемптон - Челсі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Нунес

Українець Михайло Мудрик вийшов на заміну на 68-ій хвилині матчу.

Лестер - Борнмут 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 40 Біллінг

Українець Ілля Забарний увесь матч провів на лаві запасних Борнмута.

Тоттенгем - Брайтон 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Сон Хин Мін, 1:1 - 34 Данк, 2:1 - 79 Кейн

Фулгем - Вест Гем 0:0 (0:0)

Гол: 0:1 - 23 Рід (авт)

Саутгемптон - Манчестер Сіті 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Голанд, 0:2 - 58 Гріліш, 0:3 - 68 Голанд, 1:3 - 72 Мара, 1:4 - 74 Альварес (пен)

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