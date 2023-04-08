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Карпати переграли Кремінь, Нива поступилася ЛНЗ: результати матчів Першої ліги

У чемпіонській групі відбулося три матчі
Сьогодні 18:58 557 0
Карпати переграли Кремінь, Нива поступилася ЛНЗ: результати матчів Першої ліги
#Епіцентр, #Карпати, #Кремінь, #ЛНЗ Черкаси, #Нива Тернопіль, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі чемпіонської групи української Першої ліги тернопільська Нива поступилася ЛНЗ, Епіцентр зіграв внічию з Оболоню, Карпати переграли Кремінь.

Чемпіонат України - Перша ліга
Чемпіонська група
1 тур, 8 квітня
Група А

Нива (Тернопіль) - ЛНЗ (Черкаси) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Нич, 0:2 - 75 Лопирьонок, 1:2 - 90 Синьогуб (авт)

Епіцентр (Дунаївці) - Оболонь (Київ) 0:0

Карпати (Львів) - Кремінь (Кременчук) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Бобко, 2:0 - 45 Тлумак

Раніше Чернігів здобув домашню перемогу над ФСК Маріуполем у межах 1-го туру Першої ліги групи вибування.

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