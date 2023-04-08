Ювентус програв Лаціо, Болонья перемогла Аталанту: результати матчів 29 туру Серії А

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Сьогодні, 8 квітня, відбулися 7 матчів у межах 29-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 8 квітня
Удінезе - Монца 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Ловрич, 1:1 - 48 Кольпані, 1:2 - 56 Ровелла, 2:2 - 90+2 Бето (пен)
Фіорентина - Спеція 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Віснєвскі (авт), 1:1 - 32 Нзола
Українець Віктор Коваленко не потрапив до заявки Спеції.
Аталанта - Болонья 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Сансоне, 0:2 - 86 Орсоліні
Сампдорія - Кремонезе 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 15 Леріс, 1:1 - 35 Гільйоне, 2:1 - 66 Ламмерс, 2:2 - 85 Лочошвілі, 2:3 - 90+5 Сернікола
Верона - Сассуоло 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Харруї, 1:1 - 84 Чеккеріні, 2:1 - 90+5 Гайч
Торіно - Рома 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 8 Дибала (пен)
Лаціо - Ювентус 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 38 Мілінкович-Савич, 1:1 - 42 Рабйо, 2:1 - 53 Дзакканьї