Рома здолала Торіно, Аталанта програла Болоньї: результати матчів 29 туру Серії А

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Сьогодні, 8 квітня, відбулися 6 матчів у межах 29-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

29 тур, 8 квітня

Удінезе - Монца 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Ловрич, 1:1 - 48 Кольпані, 1:2 - 56 Ровелла, 2:2 - 90+2 Бето (пен)

Фіорентина - Спеція 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Віснєвскі (авт), 1:1 - 32 Нзола

Українець Віктор Коваленко не потрапив до заявки Спеції.

Аталанта - Болонья 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Сансоне, 0:2 - 86 Орсоліні

Сампдорія - Кремонезе 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Леріс, 1:1 - 35 Гільйоне, 2:1 - 66 Ламмерс, 2:2 - 85 Лочошвілі, 2:3 - 90+5 Сернікола

Верона - Сассуоло 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Харруї, 1:1 - 84 Чеккеріні, 2:1 - 90+5 Гайч

Торіно - Рома 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 8 Дибала (пен)

У 29-у турі італійського чемпіонату відбудеться ще один матч:

21:45 Лаціо - Ювентус