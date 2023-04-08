Челсі Мудрика зіграє з Вулвергемптоном, Евертон Миколенка зустрінеться з МЮ: розклад матчів АПЛ

У 30-у турі АПЛ відбудеться 8 матчів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 квітня, відбудеться 8 матів у межах 30-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Еверотн Віталія Миколенка завітає в гості до Манчестер Юнайтед. Челсі Михайла Мудрика зустрінеться з Вулвергемптоном. Лестер прийматиме Борнмут Іллі Забарного.

Чемпіонат Англії - АПЛ

30 тур, 8 квітня

14:30 Манчестер Юнайтед - Евертон

17:00 Астон Вілла - Ноттінгем

17:00 Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед

17:00 Вулвергемптон - Челсі

17:00 Лестер - Борнмут

17:00 Тоттенгем - Брайтон

17:00 Фулгем - Вест Гем

19:30 Саутгемптон - Манчестер Сіті