Челсі Мудрика зіграє з Вулвергемптоном, Евертон Миколенка зустрінеться з МЮ: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 квітня, відбудеться 8 матів у межах 30-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Еверотн Віталія Миколенка завітає в гості до Манчестер Юнайтед. Челсі Михайла Мудрика зустрінеться з Вулвергемптоном. Лестер прийматиме Борнмут Іллі Забарного.
Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 8 квітня
14:30 Манчестер Юнайтед - Евертон
17:00 Астон Вілла - Ноттінгем
17:00 Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед
17:00 Вулвергемптон - Челсі
17:00 Лестер - Борнмут
17:00 Тоттенгем - Брайтон
17:00 Фулгем - Вест Гем
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сіті