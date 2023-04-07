Палкін: Челсі повинен бути терплячим до Мудрика, дайте йому час

Джерело - Чемпіон.
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін впевнений, що Михайло Мудрик заграє у Челсі.
Про це заявив функціонер
"Тиждень тому я зустрічався з Мудриком в Англії. Він дуже щасливий. Він задоволений всім, що відбувається з ним. Він хоче важко працювати та демонструвати себе найкращого. І він завжди думає про Україну, це найважливіше.
Я казав представникам Челсі, що вони отримали справжній діамант, але повинні бути дуже-дуже терплячими. Дайте цьому хлопцеві трохи часу, і ви побачите, який футбол він принесе вашому клубу.
Я знаю на 100 відсотків, що він візьме участь у багатьох, багатьох трофеях для Челсі в майбутньому. Тому що це дуже унікальний гравець. Унікальний футболіст з неймовірними технічними характеристиками.
Я в Шахтарі 20 років. Я бачив дуже багато гравців - і українських, і легіонерів. Але я ніколи не бачив таких професіоналів, які так багато працюють", - сказав Палкін.
"You've got a real diamond, but you should be very, very patient" 💎— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 7, 2023
Shakhtar Donetsk ceo, Serhii Palkin says he has no doubts Mykhailo Mudryk will be a star player for Chelsea ⭐ pic.twitter.com/xsnlcghVmC
Нагадаємо Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal.