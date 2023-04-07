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Палкін: Челсі повинен бути терплячим до Мудрика, дайте йому час

Сьогодні 22:55 92 0
Палкін: Челсі повинен бути терплячим до Мудрика, дайте йому час
#Сергій Палкін, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін впевнений, що Михайло Мудрик заграє у Челсі.

Про це заявив функціонер

"Тиждень тому я зустрічався з Мудриком в Англії. Він дуже щасливий. Він задоволений всім, що відбувається з ним. Він хоче важко працювати та демонструвати себе найкращого. І він завжди думає про Україну, це найважливіше.

Я казав представникам Челсі, що вони отримали справжній діамант, але повинні бути дуже-дуже терплячими. Дайте цьому хлопцеві трохи часу, і ви побачите, який футбол він принесе вашому клубу.

Я знаю на 100 відсотків, що він візьме участь у багатьох, багатьох трофеях для Челсі в майбутньому. Тому що це дуже унікальний гравець. Унікальний футболіст з неймовірними технічними характеристиками.

Я в Шахтарі 20 років. Я бачив дуже багато гравців - і українських, і легіонерів. Але я ніколи не бачив таких професіоналів, які так багато працюють", - сказав Палкін.

Нагадаємо Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal.

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