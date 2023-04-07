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У Дніпрі відкрили бульвар Євгена Кучеревського

Бульвар був реконструйований та перейменований на честь видатного тренера
Сьогодні 21:40 295 0
У Дніпрі відкрили бульвар Євгена Кучеревського

Джерело - Чемпіон.

У Дніпрі відкрили бульвар Євгена Кучеревського. 

Про це заявив мер міста Борис Філатов.

"Відсьогодні бульвар імені Кучеревського повністю відкритий для пішоходів. У мирний час, мабуть, все було б урочистішим. Але головне, що справа зроблена. Бо попри війну та численні обмеження життя у Дніпрі триває.

Після того, як повномасштабне російське вторгнення перервало будівництво, ми знайшли сили та засоби завершити цей проект.

Усі пам'ятають, як виглядав бульвар раніше. Тепер це місце, назване на честь нашого визначного футбольного тренера, відповідає його світлій пам'яті.

Думаю, Євген Мефодійович міг би пишатися", - зазначив Філатов.

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