Захисника Анже Шетті визнали винним у сексуальному домаганні

Гравця засудили до 4 місяців позбавлення волі умовно

Суд Анже ухвалив рішення засудити захисника Анже Ільєса Шетті до 4 місяців позбавлення волі умовно за звинуваченням у сексуальному домаганні.

Про це повідомляє Ouest-France.

Шетті зізнався, що неналежним чином торкався жінки, яку не знав. Це сталося у нічному клубі Анже під час паузи в чемпіонаті протягом проведення ЧС-2022.

Анже відсторонив футболіста на місяць. На початку березня тодішній головний тренер Анже Абдель Бухазама виступив перед командою в роздягальні, щоб пояснити, чому поставив у стартовий склад захисника Шетті.

"Нічого страшного, ми всі торкалися дівчат", - сказав Бухазамі.

Коли ця історія стала публічною, фахівець подав у відставку.

Шетті виступає за Анже з літа 2022 року. Цього сезону провів 6 матчів.