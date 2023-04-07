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Захисника Анже Шетті визнали винним у сексуальному домаганні

Гравця засудили до 4 місяців позбавлення волі умовно
Сьогодні 20:40 80 0
Захисника Анже Шетті визнали винним у сексуальному домаганні
#Анже

Джерело - Tribuna.com.

Суд Анже ухвалив рішення засудити захисника Анже Ільєса Шетті до 4 місяців позбавлення волі умовно за звинуваченням у сексуальному домаганні.

Про це повідомляє Ouest-France.

Шетті зізнався, що неналежним чином торкався жінки, яку не знав. Це сталося у нічному клубі Анже під час паузи в чемпіонаті протягом проведення ЧС-2022.

Анже відсторонив футболіста на місяць. На початку березня тодішній головний тренер Анже Абдель Бухазама виступив перед командою в роздягальні, щоб пояснити, чому поставив у стартовий склад захисника Шетті.

"Нічого страшного, ми всі торкалися дівчат", - сказав Бухазамі.

Коли ця історія стала публічною, фахівець подав у відставку.

Шетті виступає за Анже з літа 2022 року. Цього сезону провів 6 матчів.

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