Фонд із Бахрейну хоче придбати Інтер

InvestCorp знову звернув увагу на італійський футбол

Бахрейнський фонд InvestCorp зацікавлений у придбанні міланського Інтера.

Про це повідомляє ilsole24ore.com.

Представники фонду зараз активно шукають інвесторів, переважно всередині Бахрейну, які могли б увійти до консорціуму для придбання клубу.

InvestCorp не вперше звернув свою увагу на італійський футбол. Минулого року InvestCorp намагався придбати Мілан, а також розглядав можливість придбання Інтера. Але тоді інвесторів із Бахрейну відлякав цінник у 1,2 мільярда євро, який повісили на Інтер китайські власники з родини Чжан.

InvestCorp сподівається, що фінансові проблеми Чжанів змусять їх піти на компроміси в питанні ціни на Інтер. Також останніми днями в ЗМІ з'явилася інформація про плани італійського консорціуму придбати Інтер і викупити стадіон Джузеппе Меацца.

Раніше мексиканець Очоа зацікавив Інтер.