Фонд із Бахрейну хоче придбати Інтер

Джерело - sport.ua.
Бахрейнський фонд InvestCorp зацікавлений у придбанні міланського Інтера.
Про це повідомляє ilsole24ore.com.
Представники фонду зараз активно шукають інвесторів, переважно всередині Бахрейну, які могли б увійти до консорціуму для придбання клубу.
InvestCorp не вперше звернув свою увагу на італійський футбол. Минулого року InvestCorp намагався придбати Мілан, а також розглядав можливість придбання Інтера. Але тоді інвесторів із Бахрейну відлякав цінник у 1,2 мільярда євро, який повісили на Інтер китайські власники з родини Чжан.
InvestCorp сподівається, що фінансові проблеми Чжанів змусять їх піти на компроміси в питанні ціни на Інтер. Також останніми днями в ЗМІ з'явилася інформація про плани італійського консорціуму придбати Інтер і викупити стадіон Джузеппе Меацца.
Раніше мексиканець Очоа зацікавив Інтер.