Джерело - Чемпіон.
Челсі розпочав переговори з колишнім головним тренером Рівер Плейт Марсело Гальярдо.
Про це повідомляє TyCSports.
Лондонці обговорюють можливість початку співпраці влітку.
BOMBAZO MUNDIAL: CHELSEA LE OFRECIÓ A GALLARDO EL CARGO DE ENTRENADOR 🚨🏴— TyC Sports (@TyCSports) April 6, 2023
El conjunto londinense entabló negociaciones con el extécnico de River, con el objetivo de que pueda desembarcar oficialmente a partir de la próxima temporada. ¿Llegará el Muñe a la #PremierLeague? 🤔 pic.twitter.com/aLdguebOa4
До кінця сезону команду тимчасово очолюватиме Френк Лемпард.
47-річний аргентинець покинув Рівер Плейт 31 грудня минулого року.