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Челсі вступив у переговори з екстренером Рівер Плейт Гальярдо

Аргентинець може очолити англійський клуб влітку
Сьогодні 21:54 142 0
Челсі вступив у переговори з екстренером Рівер Плейт Гальярдо
#Гальярдо

Джерело - Чемпіон.

Челсі розпочав переговори з колишнім головним тренером Рівер Плейт Марсело Гальярдо.

Про це повідомляє TyCSports.

Лондонці обговорюють можливість початку співпраці влітку.

До кінця сезону команду тимчасово очолюватиме Френк Лемпард.

47-річний аргентинець покинув Рівер Плейт 31 грудня минулого року.

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