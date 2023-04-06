Челсі розпочав переговори з колишнім головним тренером Рівер Плейт Марсело Гальярдо.

Про це повідомляє TyCSports.

Лондонці обговорюють можливість початку співпраці влітку.

BOMBAZO MUNDIAL: CHELSEA LE OFRECIÓ A GALLARDO EL CARGO DE ENTRENADOR 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



El conjunto londinense entabló negociaciones con el extécnico de River, con el objetivo de que pueda desembarcar oficialmente a partir de la próxima temporada. ¿Llegará el Muñe a la #PremierLeague? 🤔 pic.twitter.com/aLdguebOa4