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Реал підпише новий контракт з Камавінгою

Мадридці значно підвищать зарплату французу
Сьогодні 21:32 265 0
Реал підпише новий контракт з Камавінгою
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Едуардо Камавінга

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Едуарду Камавінга підпише новий контракт з клубом.

Про це повідомляє COPE.

Йдеться про пролонгацію до 2029 року та збільшення клаусули до 1 мільярда євро.

Гра 20-річного француза дуже подобається президенту клубу Флорентіно Пересу. Камавінга за новим контрактом отримає значне підвищення зарплатні.

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