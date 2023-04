Реал підпише новий контракт з Камавінгою

Півзахисник Реала Едуарду Камавінга підпише новий контракт з клубом.

Про це повідомляє COPE.

Йдеться про пролонгацію до 2029 року та збільшення клаусули до 1 мільярда євро.

Гра 20-річного француза дуже подобається президенту клубу Флорентіно Пересу. Камавінга за новим контрактом отримає значне підвищення зарплатні.

