Реал підпише новий контракт з Камавінгою

Мадридці значно підвищать зарплату французу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Едуарду Камавінга підпише новий контракт з клубом.

Про це повідомляє COPE.

Йдеться про пролонгацію до 2029 року та збільшення клаусули до 1 мільярда євро.

Гра 20-річного француза дуже подобається президенту клубу Флорентіно Пересу. Камавінга за новим контрактом отримає значне підвищення зарплатні.