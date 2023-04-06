У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат

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#Карпати

Джерело - Чемпіон.

У війні з російськими окупантами 4 квітня загинув Тарас Чучман.

Про це повідомляє пресслужба Карпат.

"У війні з російськими окупантами 4 квітня загинув Тарас Чучман – знакова постать для львівського футболу. Батько трьох дітей, талановитий відеограф та відданий фанат Карпат.

Вперше на стадіон Україна Тарас потрапив у 1997-му і відтоді щиро полюбив футбол. Ви точно бачили його роботи: численні футбольні відео, колажі та фотографії. З початком повномасштабного вторгнення Чучман став до лав Національної гвардії та воював на Донеччині. Саме там, неподалік Мар’їнки, Тарас потрапив під артилерійський обстріл.

Пам'ять про Тараса завжди житиме у наших серцях", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув український футболіст Скрипнюк.

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