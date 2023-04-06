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17-річний форвард Колоса перейшов у Сандерленд

17-річним нападник виступатиме у Чемпіоншипі
Сьогодні 14:42 244 0
17-річний форвард Колоса перейшов у Сандерленд
#Колос, #Сандерленд, #Футбольні трансфери

Джерело - koloskovalivka.com.

Колос та Сандерленд досягли трансферної угоди про перехід форварда Тімура Тутєрова до англійського клубу.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

17-річний Тутєров почав свої виступи за юнацьку команду Колоса у 15-річному віці в сезоні-2020/21, в якому зіграв 8 матчів, виходячи завжди на заміну. Голів в цьому сезоні не забивав. В сезоні-2021/22 юний нападник також виходив на заміну у 8 матчах юнацького чемпіонату та відзначився 1 голом.

А в першій частині поточного сезону відіграв у старті всі 15 матчів, в яких забив 7 голів (1 з пенальті). Також в цьому сезоні Тімур двічі потрапляв до заявки на матч першої команди, але на поле не виходив.

Раніше Металіст зіграв внічию з Колосом.

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