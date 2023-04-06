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Анчелотті: Реал зіграв бездоганний матч

Анчелотті прокоментував перемогу над Барселоною
Сьогодні 11:56 151 0
Анчелотті: Реал зіграв бездоганний матч
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Реал Мадрид B

Джерело - Чемпіон.

Реал показав характер у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Барселони.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Це був бездоганний матч, інакше ми б не перемогли тут із рахунком 4:0. На початку поєдинку ми мали певні проблеми, але перший гол змінив перебіг усього матчу.

У таких зустрічах важливу роль відіграють характер і досвід. У нашому складі ми об'єднали енергію Родріго, Вальверде та Камавінга з досвідом Вінісіуса, Модріча та Крооса. Команда показала видовищну гру.

У лютому я жартома сказав тренеру Осасуни, що ми зустрінемося в фіналі кубка.

У цій грі підхід був таким самим, як і в нашому матчі в чемпіонаті, я тільки змінив функції Родріго. Це дрібні деталі, які визначають результат матчів", - розповів Анчелотті.

Нагадаємо, Реал вперше з 2014 року вийшов у фінал Кубка Іспанії.

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