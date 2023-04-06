Хаві пояснив поразку від Реала

Барселона не змогла використати свої моменти у матчі проти Реала у півфіналі Кубка Іспанії (0:4).

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Думаю, що перший тайм мав завершитися на нашу користь. Це дуже важка поразка, її складно прийняти. Другий гол став для нас серйозним покаранням. Ще є моменти, яким нам потрібно вчитися. Ми провели дуже хороший перший тайм, але не отримали переваги.

Я багато разів казав, що Реал є фаворитом у будь-якому турнірі. Це переможець Ліги чемпіонів, чудова команда, і ми це побачили.

Думаю, що ми боролися до кінця, хоч можна сказати, що це не так. У футболі важливі моменти, а ми не скористалися своїми. Є почуття безсилля через те, що ми не вийшли у фінал.

Я вітаю Реал, він провів гарний другий тайм і чудово боровся. Якщо ти прощаєш Реал, то він тебе - ні.

Якщо ми виграємо Ла-Лігу та Суперкубок цього сезону, ця поразка не зіпсує дуже хорошу кампанію. Але ця поразка не залишає байдужою", - розповів Хаві.