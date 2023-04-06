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Куртуа: Це мій перший фінал Кубка Іспанії із Реалом

Тібо Куртуа прокоментував перемогу над Барселоною
Сьогодні 11:18 171 0
Куртуа: Це мій перший фінал Кубка Іспанії із Реалом
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - sport.ua.

Реал пройшов важкий шлях до фіналу Кубка Іспанії.

Про це розповів голкіпер мадридського клубу Тібо Куртуа.

"Це мій перший фінал Кубка із Реалом, я дуже щасливий. Шлях був важким: Вільярреал далеко від дому, Атлетіко, Барса… але ми тут, у фіналі. Дуже пишаюся.

Що сказав Анчелотті у перерві? Нічого, що ми продовжуємо так само. У Суперкубку Іспанії ми грали не дуже добре, вдома у Кубку у нас не все виходило, тут, у Ла-Лізі, ми могли виграти, але не змогли, і сьогодні була можливість.

Імідж Реала на Камп Ноу був важливим. Я дуже щасливий", - сказав Куртуа.

Нагадаємо, Реал вперше з 2014 року вийшов у фінал Кубка Іспанії.

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