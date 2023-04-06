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Тен Гаг: Я пишаюся Манчестер Юнайтед

Ерік тен Гаг прокоментував перемогу над Бренфтордом
Сьогодні 09:45 208 0
Тен Гаг: Я пишаюся Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - sport.uа.

Манчестер Юнайтед здобув важливу перемогу над Брентфордом у перенесеному матчі АПЛ.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Ми грали дуже добре, особливо у першому таймі. Другий більше був схожий на битву. Проти такої міцної команди, як Брентфорд, непросто показувати хороший футбол. Але у нас були пристрасть і бажання, тому нам вдалося досягти свого.

Маркус Рашфорд забив чудовий гол. Він знову на вершині, у добрій формі, сподіваюся, до кінця сезону так і залишиться.

Це важлива перемога, за 16 матчів Брентфорд програв лише раз. Я пишаюся нашою командою", – розповів тен Гаг.

Раніше Манчестер Юнайтед розібрався з Брентфордом.

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