Тен Гаг: Я пишаюся Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед здобув важливу перемогу над Брентфордом у перенесеному матчі АПЛ.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Ми грали дуже добре, особливо у першому таймі. Другий більше був схожий на битву. Проти такої міцної команди, як Брентфорд, непросто показувати хороший футбол. Але у нас були пристрасть і бажання, тому нам вдалося досягти свого.

Маркус Рашфорд забив чудовий гол. Він знову на вершині, у добрій формі, сподіваюся, до кінця сезону так і залишиться.

Це важлива перемога, за 16 матчів Брентфорд програв лише раз. Я пишаюся нашою командою", – розповів тен Гаг.