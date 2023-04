Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд повернувся до тренувань у складі команди.

Про це повідомляє EuroFoot.

22-річний форвард пропускав заняття з 29 березня - він прибув з розташування збірної Норвегії через травму паху та не взяв участь у матчах кваліфікації Євро-2024.

Голанд вже пропустив гру проти Ліверпуля в АПЛ.

🇳🇴🔙 Haaland is back in training for Man City! pic.twitter.com/rSiyMvhQf4