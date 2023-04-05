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Забарний став десятим українцем, що зіграв в АПЛ

Ілля Забарний вписав своє ім'я в історію англійського футболу
Сьогодні 12:25 201 0
Забарний став десятим українцем, що зіграв в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний дебютував в англійській Прем’єр-лізі у матчі проти Брайтона (0:2).

20-річний футболіст з'явився на 85-й хвилині гри, коли "вишні" вже програвали з рахунком 0:1. Після цього господарі поля ще й примудрились пропустити вдруге, не без безпосередньої участі Іллі в епізоді.

Забарний став десятим українцем, якому вдалось зіграти в АПЛ.

Актуально: Борнмут - Брайтон 0:2: огляд матчу

Оборонець Арсенала Олександр Зінченко лідирує за кількістю зіграних матчів (98). Також в АПЛ грали - Олег Лужний (81), Андрій Ярмоленко (66), Сергій Ребров (59), Андрій Шевченко (48), Віталій Миколенко (41), Андрій Воронін (27), Михайло Мудрик (8), Олександр Євтушок (3).

Відзначимо, що у поточному сезоні одразу чотири українці виступають за клуби англійської еліти: Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон) та Ілля Забарний (Борнмут).

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