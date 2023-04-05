Індзагі: Святкування Лукаку - звичайна його поведінка

Головний арбітр неправильно зрозумів святкування форварда Інтера Ромелу Лукаку в епізоді із забитим голом у ворота Ювентуса у півфіналі Кубка Італії.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Святкування Лукаку неправильно зрозуміли. Він завжди так святкує. На жаль, це спровокувало сцену, після якої ми залишились на другий матч без ключових гравців - Хандановича та Лукаку.

Зрозуміло, що ми чули скандування з трибун, але я виходжу за рамки цього і бачу гравця, який забив, святкує, і з того все почалось. Тепер я маю думати чітко - святкування Лукаку, звичайна його поведінка, позбавило нас важливого гравця.

До 95-ї хвилини гра проходила дуже спокійно та чесно", - сказав Індзагі.