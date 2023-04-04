Жіночий футбольний Євро-2025 відбудеться у Швейцарії

Джерело - sportarena.com.
Жіночий футбольний чемпіонат Європи-2025 відбудеться у Швейцарії.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
На засіданні Виконавчого комітету УЄФА у Лісабоні Швейцарія перемогла у трьох раундах голосування, обійшовши інших претендентів – Францію, Польщу та спільну заявку Данії, Швеції, Норвегії і Фінляндії.
Фінальна частина жіночого Євро-2025 пройде за участю 16-ти команд на восьми стадіонах Швейцарії.
Нагадаємо жіночий Євро-2022 відбувся в Англії. У фіналі Англія обіграла Німеччину у додатковий час (2:1). На вирішальному поєдинку працювали українки Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.