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Жіночий футбольний Євро-2025 відбудеться у Швейцарії

У фінальному турнірі гратимуть 16 команд
Вчора 22:55 266 0
Жіночий футбольний Євро-2025 відбудеться у Швейцарії

Джерело - sportarena.com.

Жіночий футбольний чемпіонат Європи-2025 відбудеться у Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На засіданні Виконавчого комітету УЄФА у Лісабоні Швейцарія перемогла у трьох раундах голосування, обійшовши інших претендентів – Францію, Польщу та спільну заявку Данії, Швеції, Норвегії і Фінляндії.

Фінальна частина жіночого Євро-2025 пройде за участю 16-ти команд на восьми стадіонах Швейцарії.

Нагадаємо жіночий Євро-2022 відбувся в Англії. У фіналі Англія обіграла Німеччину у додатковий час (2:1). На вирішальному поєдинку працювали українки Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.

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