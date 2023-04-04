Осієк оштрафував та відсторонив Чеберка за його демарш

Український захисник Осієка Євген Чеберко відсторонений від першої команди до особливого розпорядження та оштрафований керівництвом клубу через ситуацію перед матчем чемпіонату Хорватії з Рієкою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Євген Чеберко був оштрафований відповідно до регламенту клубу і до подальшого розпорядження тренуватиметься окремо від команди після того, як сказав тренеру, що не готовий грати в матчі з Рієкою, і що він не хоче їхати з командою.

Така реакція сталася після того, як минулого тижня надійшла офіційна пропозиція від іноземного клубу. Вона була відхилена, оскільки клуб переживає делікатний момент сезону, намагаючись стабілізувати результати та закріпитися на третьому місці.

Оскільки гравець наполягав на відході, йому було запропоновано здійснити трансфер після закінчення чемпіонату, на що він не погодився.

Осієк завжди мав справедливі стосунки з гравцем, у клубу немає боргів перед гравцем, клуб проявив велику чуйність у ситуації, коли батьківщина гравця опинилася у вирі війни, і на знак підтримки гравець був капітан команди у грі проти Вараждина.

Єдине, чого ми просили натомість, це професійні стосунки, яких, очевидно, напередодні однієї з найважливіших ігор сезону ми не отримали. Будь-який вид шантажу, гри з репутацією клубу або постановка власних інтересів вище інтересів клубу недопустимі", - йдеться у заяві клубу.