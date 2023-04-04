Компані може очолити Тоттенгем

Джерело - Tribuna.com.
Тоттенгем проаналізував кандидатуру наставника Бернлі Венсана Компані на посаду головного тренера лондонців.
Про це повідомляє Football London.
Колишній колега бельгійця Саймон Девіс, з яким Компані працював в Андерлехті, дав йому хорошу характеристику та підкреслив тренерські якості 36-річного наставника.
Не на користь Компані може зіграти його незначний досвід у тренерській досвід.
Також навряд чи сам бельгієць захоче покидати Бернлі, який знаходиться на шляху до повернення в АПЛ. Команда йде першою у Чемпіоншипі, маючи відрив в 11 очок.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може запросити Зідана.