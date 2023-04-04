Аваї оформив перехід гравця Шахтаря

Сіпріано остаточно залишив донецький клуб

Клуб бразильської Серії В Аваї підписав 24-річного лівого фулбека Шахтаря Маркіньоса Сіпріано, який також здатний зіграти на правому фланзі атаки.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Йдеться про повноцінний трансфер із контрактом до 30 листопада цього року.

Контракт бразильця із Шахтарем був розрахований до 30 червня. Ймовірно, донецький клуб погодився відпустити Сіпріано достроково на правах вільного агента - саме такий статус переходу нині значиться на порталі Transfermarkt.

Маркіньос Сіпріано перейшов до Шахтаря влітку 2018 року із Сан-Паулу за 1 мільйон євро. Зіграв за гірників 26 матчів, відзначившись 1 забитим м'ячем та 2 результативними передачами.

З 2021 року Сіпріано виступав за інші команди на правах оренди. Зокрема, встиг пограти у Швейцарії за Сьон та у Бразилії за Крузейро.