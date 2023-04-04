Фенербахче звільнить Жезуша

Джерело - Чемпіон.
Турецький Фенербахче звільнить головного тренера Жорже Жезуша.
Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда.
Спеціаліст обговорює умови свого відходу з турецьким клубом. Поки не повідомляється, хто може його замінити.
Фенербахче посідає друге місце в чемпіонаті Туреччини. В останньому матчі команда вдома поступилась Бешикташу (2:4).
🚨 Jorge Jesus was meeting with Fenerbahce board today to settle the details of the Portuguese coach departure. 🟡 #Fenerbahce pic.twitter.com/vpInN21ItG— Pedro Almeida (@pedrogva6) April 4, 2023
Нагадаємо, що Фенербахче за сумою двох матчів поступився Севільї у Лізі Європи.