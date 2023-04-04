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Фенербахче звільнить Жезуша

Сьогодні 20:25 225 0
Фенербахче звільнить Жезуша
#Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Турецький Фенербахче звільнить головного тренера Жорже Жезуша.

Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда.

Спеціаліст обговорює умови свого відходу з турецьким клубом. Поки не повідомляється, хто може його замінити.

Фенербахче посідає друге місце в чемпіонаті Туреччини. В останньому матчі команда вдома поступилась Бешикташу (2:4).

Нагадаємо, що Фенербахче за сумою двох матчів поступився Севільї у Лізі Європи.

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