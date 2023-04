Фенербахче звільнить Жезуша

Турецький Фенербахче звільнить головного тренера Жорже Жезуша.

Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда.

Спеціаліст обговорює умови свого відходу з турецьким клубом. Поки не повідомляється, хто може його замінити.

Фенербахче посідає друге місце в чемпіонаті Туреччини. В останньому матчі команда вдома поступилась Бешикташу (2:4).

🚨 Jorge Jesus was meeting with Fenerbahce board today to settle the details of the Portuguese coach departure. 🟡 #Fenerbahce pic.twitter.com/vpInN21ItG