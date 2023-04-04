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Ельче оскаржує результат матча з Барселоною

Сьогодні 19:55 119 0
Ельче оскаржує результат матча з Барселоною
#Барселона, #Ельче

Джерело - Tribuna.com.

Ельче подав апеляцію на результат матчу чемпіонату Іспанії проти Барселони, у якому команда поступилася з рахунком 0:4.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Причиною апеляції стала участь у матчі півзахисника каталонців Ґаві, який, на думку клубу, не мав права грати в цьому матчі, оскільки каталонцям було відмовлено в реєстрації нового контракту гравця та отриманні ним нової ліцензії.

Але, як зазначає саме джерело, стара ліцензія гравця не анульовувалася, клубу просто заборонили реєструвати новий контракт гравця, тому він продовжує вважатися футболістом молодіжного складу, відповідно Барселона не порушувала норму регламенту, на яку посилається Ельче у своїй скарзі.

Раніше Ла-Ліга підтвердила, що Барселона нічого не порушувала, бо Ґаві тепер є футболістом молодіжної команди. Остаточне рішення має ухвалити Комітет із проведення змагань Федерації футболу Іспанії.

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