Кейта залишить Ліверпуль після завершення сезону

Гвінейський півзахисник Ліверпуля Набі Кейта залишить клуб влітку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Його контракт діє до завершення сезону і не буде продовжений. Також залишать команду Алекс Окслейд-Чемберлен та Артур.

28-річний гвінеєць у поточному сезоні провів 13 матчів за Ліверпуль в усіх турнірах. Раніше повідомлялось, що ним цікавляться Інтер та Мілан.

Naby Keita will leave Liverpool on a free transfer. No changes on the plan for him and Oxlade-Chamberlain, decisions are made since November — and same will happen for Arthur Melo’s loan. 🔴 #LFC



Keita, considering many options to try a new challenge soon. pic.twitter.com/ZI3Pbv1zTM