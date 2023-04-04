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Кейта залишить Ліверпуль після завершення сезону

Його контракт діє до завершення сезону
Сьогодні 18:55 196 0
Кейта залишить Ліверпуль після завершення сезону
#Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Гвінейський півзахисник Ліверпуля Набі Кейта залишить клуб влітку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Його контракт діє до завершення сезону і не буде продовжений. Також залишать команду Алекс Окслейд-Чемберлен та Артур.

28-річний гвінеєць у поточному сезоні провів 13 матчів за Ліверпуль в усіх турнірах. Раніше повідомлялось, що ним цікавляться Інтер та Мілан.

Раніше Ліверпуль хоче підписати півзахисника Челсі Галлахера.

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