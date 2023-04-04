Каррагер: Челсі варто було просто залишити Тухеля

Керівництво Челсі зробило помилку, коли звільнило Томаса Тухеля з поста головного тренера клубу.

Про це розповів ексзахисник Ліверпуля Джеймі Каррагер.

"У Поттера не могло вийти. Стало зрозуміло одразу після призначення. Подивіться, хто був на чолі команди до нього: Томас Тухель, один із топтренерів європейського футболу. Не варто звільняти Тухеля заради Поттера. Варто було просто залишити Томаса.

Причина полягає в тому, що Челсі, як і Реал, мабуть, – це, можливо, найжорстокіший стосовно тренерів клуб. Цілком нормально, що Тодд Боулі каже: "Ми працюватимемо не так, як Абрамович". Мені все одно, про що він каже, цим фанатам 20 років щеплювалася культура перемог та зміни тренерів, кожні кілька років приходив тренер, який вигравав Лігу чемпіонів. Тому вони й кричать Поттерові, що не знає, що робить. І ось чому він і пішов.

Призначення спочатку було хибним. Я не говорю, що Поттер не здатний працювати у великому клубі, просто це був невідповідний варіант. Я думаю, що ухвалене правильне рішення, бо найгірше, що може бути з клубом, – це сумніви щодо тренера. Можна дати йому доопрацювати до кінця сезону, відпрацювати передсезонку, а потім за перші п'ять матчів нового сезону він перемагає один раз – і його звільняють. Після цього приходить новий тренер, а гравці купувалися не під нього, і ви знову ганяєтесь за своїм хвостом.

Я критикував Тодда Боулі, але думаю, що це його перше правильне рішення", - сказав Каррагер.