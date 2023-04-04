Челсі хоче призначити головного тренер до матчу з Реалом

Джерело - sport.ua.
Челсі після звільнення Грема Поттера має намір швидко призначити нового тренера, щоб уже до першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів з Реалом 12 квітня команда підходила з постійним наставником.
Про це повідомляє The Times.
Клуб розглядає 4-5 кандидатів, а головним претендентом залишається Юліан Нагельсманн. Щоправда, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що 35-річний тренер після звільнення з Баварії хоче відпочити до кінця сезону.
Серед інших кандидатів називають Маурісіо Почеттіно, Зінедіна Зідана та Луїса Енріке.
Нагадаємо, Поттер отримає 13 мільйонів фунтів компенсації від Челсі.