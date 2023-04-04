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Челсі хоче призначити головного тренер до матчу з Реалом

Челсі у пошуках нового головного тренера
Сьогодні 12:25 276 0
Челсі хоче призначити головного тренер до матчу з Реалом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Нагельсманн, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - sport.ua.

Челсі після звільнення Грема Поттера має намір швидко призначити нового тренера, щоб уже до першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів з Реалом 12 квітня команда підходила з постійним наставником.

Про це повідомляє The Times.

Клуб розглядає 4-5 кандидатів, а головним претендентом залишається Юліан Нагельсманн. Щоправда, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що 35-річний тренер після звільнення з Баварії хоче відпочити до кінця сезону.

Серед інших кандидатів називають Маурісіо Почеттіно, Зінедіна Зідана та Луїса Енріке.

Нагадаємо, Поттер отримає 13 мільйонів фунтів компенсації від Челсі.

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