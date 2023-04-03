В УПЛ може з'явитися додатковий слот для матчів

Уболівальники зможуть переглянути більше матчів

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга розглядає можливість повернення вечірнього слота о 17:00.

Про це повідомляє KDK.

Раніше клубам пропонували ставити матчі на 12:00, але ця ініціатива не знайшла підтримки, адже ранні ігри можуть негативно позначитися на фізичному стані футболістів.

Поєдинки після 15:00 не проводилися через проблеми з електрикою – в умовах тотальної економії використовувати освітлення на стадіонах вважалось недоцільним. Окрім того, для багатьох команд проблемою було повертатися додому після пізніх матчів (через відсутність поїздів у вечірній час та комендантську годину).

Очікується, що повернення вечірнього слота (вже цього місяця) допоможе зменшити кількість матчів, що перетинаються в часі.

Раніше УПЛ визначила найкращих гравця та тренера 19 туру.