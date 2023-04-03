Піолі: Мілан скористався проблемами Наполі

Мілан зміг використати свої моменти у виїзному поєдинку 28-го туру чемпіонату Італії з Наполі.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.

"Я задоволений перемогою, але це лише перший крок. Попереду у чемпіонаті ще 9 ігор, які потрібно провести з таким самим ставленням до справи. Занадто багато очок вислизнуло від нас.

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Цей результат не вплине на матчі у Лізі чемпіонів, там зовсім інший турнір з іншою атмосферою. Ми уважно вивчимо цю гру і думатимемо про наступну. Було важливо перемогти та стати лідерами у боротьбі за місце у Лізі чемпіонів.

Сьогоднішня гра вселяє впевненість, але у Лізі чемпіонів буде двоматчеве протистояння. Наполі завдав нам проблем, але ми скористалися його проблемами ще краще. Буде важко, але треба буде грати з таким самим ставленням до справи. Багато чого ще можна покращити. Тільки топ-клубам вдається добре виступати і у чемпіонаті, і у Лізі чемпіонів. Можливо, саме через Лігу чемпіонів ми не так яскраво виступаємо у Серії А", – зізнався Піолі.