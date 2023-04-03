Спаллетті пояснив розгром від Мілана

Наполі не змін зіграти на належному рівні у матчі 28 туру Серії А проти Мілана (0:4).

Про це розповів головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті.

"Втома могла вплинути на нас, багато гравців дуже дбають про свої національні команди і віддають усі сили. До того ж багато залежить від самих матчів, від перельотів. Футболісти повертаються трохи втомленими. Але й у Мілана така сама ситуація. Почасти справа втоми, частково – у тому, наскільки чудово зіграв Мілан. Ми ж виступили не на звичному рівні. Нам трохи не пощастило із паузою на ігри збірних. Матіас Олівера повернувся з травмою, Осімхен...

Наразі ставлення до Ліги чемпіонів змінилося, будуть люди, які почнуть говорити, що це для нас жеребкування невдале. Комусь здавалося, що нам потрапив слабкий суперник. Але це не так. Він мав не найкращий відрізок, але ми знаємо, що Ліга чемпіонів все змінює. У подібних матчах складно знайти тих, хто не викладатиметься. Сподіваюся, після сьогоднішньої гри так думатиму не тільки я", – заявив Спаллетті.