Реал знищив Вальядолід: результати матчів 27 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 27 турі іспанської Ла-Ліги Сельта вдома зіграла внічию з Альмерією, а Реал розгромив Вальядолід.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 тур, 2 квітня
Сельта - Альмерія 2:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 7 Бабич, 1:1 - 10 Сеферович, 1:2 - 32 Пуйгмаль, 2:2 - 42 Перес
Реал - Вальядолід 6:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 22 Родріго, 2:0 - 29 Бензема, 3:0 - 32 Бензема, 4:0 - 36 Бензема, 5:0 - 73 Асенсіо, 6:0 - 90+2 Лукас
Українець Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.
Сьогодні, 2 квітня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще кілька матчів:
19:30. Вільярреал - Реал Сосьєдад
22:00. Атлетіко - Бетіс