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Реал знищив Вальядолід: результати матчів 27 туру Ла-Ліги

Сьогодні 19:12 302 0
Реал знищив Вальядолід: результати матчів 27 туру Ла-Ліги
#Альмерія, #Атлетіко Мадрид, #Бетіс, #Реал Мадрид, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі іспанської Ла-Ліги Сельта вдома зіграла внічию з Альмерією, а Реал розгромив Вальядолід.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 тур, 2 квітня

Сельта - Альмерія 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 7 Бабич, 1:1 - 10 Сеферович, 1:2 - 32 Пуйгмаль, 2:2 - 42 Перес

Реал - Вальядолід 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 22 Родріго, 2:0 - 29 Бензема, 3:0 - 32 Бензема, 4:0 - 36 Бензема, 5:0 - 73 Асенсіо, 6:0 - 90+2 Лукас

Українець Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.

Сьогодні, 2 квітня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще кілька матчів:

19:30. Вільярреал - Реал Сосьєдад 

22:00. Атлетіко - Бетіс

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