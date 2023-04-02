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Страсбур з Соболем у драматичному матчі програв Монако: результати матчів 29 туру Ліги 1

Сьогодні 20:02 394 0
Страсбур з Соболем у драматичному матчі програв Монако: результати матчів 29 туру Ліги 1
#Лілль, #Ліон, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У 29-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
29 тур, 2 квітня

Лілль - Лор’ян 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Кабелла, 1:1 - 77 Коне, 2:1 - 89 Жегрова, 3:1 - 90+1 Жегрова

Анже - Ніцца 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Моффі, 1:1 - 15 Ібраїма

Брест - Тулуза 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Даллінга, 1:1 - 33 Муньє, 2:1 - 63 Ле Дуарон, 3:1 - 84 Камара

Клермон - Аяччо 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Ель-Ідріссі, 1:1 - 60 Куй (пен), 2:1 - 90+2 Кей (пен)

Нант - Реймс 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 38 Фліпс, 0:2 - 39 Фліпс, 0:3 - 58 Мунеці

Монако - Страсбур 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 19 Вандерсон, 1:1 - 32 Мозіба, 1:2 - 41 Маріпан (авт), 2:2 - 54 Бен Сегір, 3:2 - 58 Діоп, 4:2 - 66 Фофана, 4:3 - 90+3 Діалло

Українець Едуард Соболь у складі Страсбура вийшов на заміну на 78-ій хвилині матчу.

Сьогодні, 2 квітня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45. ПСЖ - Ліон

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