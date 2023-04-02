Спеція з Коваленком не переграла Салернітану: результати матчів Серії А

У межах 28-го туру Серії А відбувся 1 поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 квітня, у 28-му турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

28 тур, 2 квітня

Болонья - Удінезе 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Пош, 2:0 - 12 Моро, 3:0 - 49 Барроу

Монца - Лаціо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Педро, 0:2 - 56 Мілінкович-Савич

Спеція - Салернітана 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Кальдара, 1:1 - 70 Шомуродов

Українець Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі Спеції і був замінений у перерві зустрічі. Українець результативними діями не відзначився.

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів 28-го туру Серії А:

19:00 Рома - Сампдорія

21:45 Наполі - Мілан

Напередодні Інтер поступився Фіорентині.