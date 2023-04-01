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ПСЖ має намір підписати лідера Наполі Осімхена

Парижани готові платити нігерійцю 10 млн євро на рік
Сьогодні 09:24 175 0
ПСЖ має намір підписати лідера Наполі Осімхена
#Наполі, #Осімхен, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ зацікавлений у підписанні нігерійського нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Парижани готові платити 24-річному гравцеві 10 млн євро, підписавши з ним контракт до 2028 року.

Неаполітанці своєю чергою хочуть отримати за трансфер форварда 150 млн євро, що вдвічі більше за суму, яку Наполі віддав Ліллю за гравця у 2020-му.

Нагадаємо, Осімхен пропустить матч з Міланом у Серії А.

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