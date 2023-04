ПСЖ зацікавлений у підписанні нігерійського нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Парижани готові платити 24-річному гравцеві 10 млн євро, підписавши з ним контракт до 2028 року.

Неаполітанці своєю чергою хочуть отримати за трансфер форварда 150 млн євро, що вдвічі більше за суму, яку Наполі віддав Ліллю за гравця у 2020-му.

